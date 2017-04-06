Большинство заключенных не согласны вступать в ряды "ДНР" - полиция

"Причины у всех разные, но большинство - не хочет быть "пушечным мясом" боевиков", - говорится в сообщении.

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По данным Нацполиции, еще 102 человека, из которых 29 - пожизненно заключенные, были переданы из исправительных учреждений на оккупированной территории для отбывания наказания на территории, подконтрольные Украине.

Всего на оккупированной территории Донецкой области осталось 14 учреждений исполнения наказаний, в которых на август 2014 года находилось около 10 тыс. человек.

"С самого начала боевых действий террористы постоянно предпринимают попытки пополнить свои ряды спецконтингентом - в обмен на "полную амнистию". Однако до сих пор на это согласились единицы", - уточнили в Нацполиции.

При этом правоохранители не исключают, что количество осужденных в рядах боевиков увеличится, через содействие бывших служащих ГПтСУ, которые изменили присяге.