Більшість ув'язнених не погоджуються вступати в лави "ДНР" - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За три роки війни 632 особи, які звільнилися з місць позбавлення волі в "ДНР", приїхали та стали на облік на підконтрольній Україні території, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Причини у всіх різні, але більшість — не хоче бути "гарматним м’ясом “бойовиків”, — йдеться у повідомленні.
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За даними Нацполіції, ще 102 особи, з яких 29 — довічно ув’язнені, були передані з виправних установ на окупованій території для відбуття покарання на території, підконтрольній Україні.
Всього на окупованій території Донеччини залишилося 14 установ виконання покарань, в яких станом на серпень 2014 року перебувало близько 10 тис. осіб.
“Від самого початку бойових дій терористи постійно здійснюють спроби поповнити свої ряди спецконтингентом — в обмін на "повну амністію“. Однак досі на це зголосилися одиниці”, — уточнили у Нацполіції.
При цьому правоохоронці не виключають, що кількість засуджених в лавах бойовиків збільшиться, через сприяння колишніх службовці ДПтСУ, які зрадили присязі.