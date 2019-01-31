Большинство украинцев готовы голосовать на выборах президента - соцопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Почти 82% украинцев заявили о готовности принять участие в выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает УНН.
"В данный момент более 80% украинцев готовы принять участие (полностью уверены + скорее уверены) в выборах президента Украины, которые состоятся в марте этого года", - отметили авторы исследования.
По данным Центра, полностью уверены в том, что пойдут на выборы 50,9% граждан, еще 30,9% "скорее уверены". В то же время 7,5% и 7,1% "скорее не уверены" и "совсем не уверен" соответственно.
При этом в Центре добавили, что около 82% украинцев утверждают, что в большинстве случаев, почти всегда или всегда голосуют, когда в Украине проходят выборы разных уровней. Всего около 6% никогда или почти никогда не голосуют.
Справка. Исследование было проведено с 16 по 29 января 2019 силами трех социологических компаний Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевский международный институт социологии (КМИС) Центр Разумкова. Выборка: 11 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования 0,9%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.
Напомним, сегодня один потенциальный кандидат на пост президента подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке.
Украинцы призывают кандидатов в президенты во время предвыборной кампании проходить публичный тест на детекторе лжи. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Президента Украины.