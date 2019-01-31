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Більшість українців готові голосувати на виборах президента - соцопитування

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Майже 82% українців заявили про готовність взяти участь у виборах президента. Про це повідомила прес-служба Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс", передає УНН.

"На даний момент більше 80% українців готові прийняти участь (повністю впевнені + скоріше впевнені) у виборах президента України, які відбудуться в березні цього року", - зазначили автори дослідження.

За даними Центру, повністю впевнені у тому, що підуть на вибори 50,9% громадян, ще 30,9% "скоріше впевнені". У той же час 7,5% и 7,1% "скоріше невпевнені" і "зовсім невпевнений" відповідно.

При цьому в Центрі додали, що близько 82% українців стверджують, що у більшості випадків, майже завжди чи завжди голосують, коли в Україні проходять вибори різних рівнів. Всього близько 6% ніколи чи майже ніколи не голосують.

Довідка. Дослідження було проведено з 16 по 29 січня 2019 року силами трьох соціологічних компаній: Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс"; Київський міжнародний інститут соціології (КМІС); Центр Разумкова. Вибірка: 11 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. Статистична похибка дослідження: 0,9%. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Нагадаємо, сьогодні один потенційний кандидат на посаду Президента подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації у виборчих перегонах.

Українці закликають кандидатів в президенти під час передвиборчої кампанії проходити публічний тест на детекторі брехні. Відповідну петицію опубліковано на сайті електронних петицій Президента України.

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