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Ще один потенційний кандидат у президенти подав документи у ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні один потенційний кандидат на посаду Президента подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації у виборчих перегонах, передає УНН із посиланням на повідомлення Громадянської мережі "ОПОРА".

"Народний депутат Віктор Бондар подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у Президенти України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "ОПОРИ", напередодні на з'їзді партія "Відродження" висунула його кандидатом на посаду глави держави.

Нагадаємо, 30 січня одразу п’ятеро потенційних кандидатів на посаду Президента подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації у виборчих перегонах.

Українські Національні Новини

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