Еще один потенциальный кандидат в президенты подал документы в ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня один потенциальный кандидат на пост Gрезидента подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке, передает УНН со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".
"Народный депутат Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в Президенты Украины", - говорится в сообщении.
По информации "ОПОРЫ", накануне на съезде партия "Видродження" выдвинула его кандидатом на пост главы государства.
Напомним, 30 января сразу пятеро потенциальных кандидатов в президенты подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке.