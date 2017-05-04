Большинство тяжелых ДТП в Украине возникают из-за превышения скорости - А.Гаврилюк

"По результатам анализа статистических данных и аналитического отчета Всемирного банка в Украине большинство ДТП с тяжелыми последствиями возникают из-за превышения скорости водителями (39%), не обустройство пешеходных переходов (38%), нарушение правил переезда перекрестка (30%) и на четвертом месте управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ", - сообщил А.Гаврилюк.

Напомним, в течение последних шести лет в Украине произошло около 170 000 дорожно-транспортных происшествий , в которых погибли 126 500 человек.