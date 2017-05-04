Більшість тяжких ДТП в Україні виникають через перевищення швидкості – А.Гаврилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні головною причиною дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками є перевищення швидкості водіїв, а також відсутність пішохідних переходів. Про це на прес-конференції повідомив заступник директора медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я Андрій Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“За результатами аналізу статистичних даних та аналітичного звіту Світового банку в Україні більшість ДТП з тяжкими наслідками виникають через перевищення швидкості водіями (39%), не облаштованість пішохідних переходів (38%), порушення правил переїзду перехрестя (30%) і на четвертому місті керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння,” — повідомив А.Гаврилюк.
Нагадаємо, протягом останніх шести років в Україні сталося близько 170 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 126,5 тисяч людей.