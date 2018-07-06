Большинство поляков одобряют принятие беженцев из Украины - опрос

Так, по результатам опроса, почти три четверти поляков (72%) с неохотой относятся к беженцам из-за пределов Европы, и чуть больше, чем один из пяти (22%) граждан является сторонником приема мигрантов в страны ЕС.



Несогласие с принятием Польшей беженцев из-за пределов Европы чаще выражают молодые респонденты (82% в возрасте от 18 до 24 лет).



Позиция поляков о предоставлении убежища украинцев из восточных территорий, где происходит вооруженный конфликт, отличается. Более половины респондентов (56%) выступают за их принятие, и не более одной трети (35%) выступают против.



Нежелание принятия в Польшу беженцев из Украины выражают в основном сельские жители (43%), малообразованные респонденты (46%), работники сферы обслуживания (45%), неквалифицированные рабочие (59%), респонденты с доходами ниже 900 злотых на человека в домохозяйстве (47%) и те, кто оценивает свои собственные материальные условия, как плохие (55%).



По данным CBOS, партийные предпочтения не влияют на мнение о приеме беженцев из Украины.



Опрос был проведен с использованием метода прямых компьютерных интервью 7-14 июня репрезентативной случайной выборке из 989 взрослых граждан Польши.



Как сообщал УНН, украинские студенты хотят учиться в Польше, но не всегда намерены остаться в этой стране после получения польского диплома. Такой вывод можно сделать из исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше.