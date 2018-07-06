Більшість поляків схвалюють прийняття біженців з України – опитування

Так, за результатами опитування, майже три чверті поляків (72 %) неохото ставляться до біженців з-за меж Європи, і трохи більше, ніж один з п'яти (22 %) громадян є прихильником прийому мігрантів до країн ЄС.



Незгоду з прийняттям Польщею біженців з-за меж Європи частіше висловлюють наймолодші респонденти (82 % віком від 18 до 24 років).



Позиція поляків щодо надання притулку українцям зі східних територій, де відбувається збройний конфлікт, відрізняється. Більше половини респондентів (56 %) виступають за їх прийняття, і трохи більше однієї третини (35 %) виступають проти.



Небажання прийняття до Польщі біженців з України висловлюють в основному сільські жителі (43 %), малоосвічені респонденти (46 %), працівники сфери обслуговування (45 %), некваліфіковані робітники (59 %), респонденти з доходами нижче 900 злотих на одну особу у домогосподарстві (47%) та ті, хто оцінює свої власні матеріальні умови погано (55%).



За даними CBOS, партійні вподобання не впливають на думку про прийом біженців з України.



Опитування було проведено з використанням методу прямих комп'ютерних інтерв'ю 7-14 червня репрезентативною випадковою вибіркою з 989 дорослих громадян Польщі.



Як повідомляв УНН, українські студенти хочуть навчатися у Польщі, але не завжди мають намір залишитися у цій країні після одержання польського диплома. Такий висновок можна зробити з дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі.