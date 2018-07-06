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Більшість поляків схвалюють прийняття біженців з України – опитування

Більшість поляків схвалюють прийняття біженців з України – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Майже три чверті поляків не хочуть приймати біженців з Близького Сходу та Африки, в той час як 56 % громадян Польщі виступає за прийняття біженців з територій збройного конфлікту в Україні. Про це пише видання TVP.info, посилаючись на результати опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає УНН.

Так, за результатами опитування, майже три чверті поляків (72 %) неохото ставляться до біженців з-за меж Європи, і трохи більше, ніж один з п'яти (22 %) громадян є прихильником прийому мігрантів до країн ЄС.

Незгоду з прийняттям Польщею біженців з-за меж Європи частіше висловлюють наймолодші респонденти (82 % віком від 18 до 24 років).

Позиція поляків щодо надання притулку українцям зі східних територій, де відбувається збройний конфлікт, відрізняється. Більше половини респондентів (56 %) виступають за їх прийняття, і трохи більше однієї третини (35 %) виступають проти.

Небажання прийняття до Польщі біженців з України висловлюють в основному сільські жителі (43 %), малоосвічені респонденти (46 %), працівники сфери обслуговування (45 %), некваліфіковані робітники (59 %), респонденти з доходами нижче 900 злотих на одну особу у домогосподарстві (47%) та ті, хто оцінює свої власні матеріальні умови погано (55%).

За даними CBOS, партійні вподобання не впливають на думку про прийом біженців з України.

Опитування було проведено з використанням методу прямих комп'ютерних інтерв'ю 7-14 червня репрезентативною випадковою вибіркою з 989 дорослих громадян Польщі.

Як повідомляв УНН, українські студенти хочуть навчатися у Польщі, але не завжди мають намір залишитися у цій країні після одержання польського диплома. Такий висновок можна зробити з дослідження Інституту суспільних відносин (ISP), проведеного серед українських студентів у Польщі.

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