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Большинство граждан рф предпочли бы жить за границей при наличии возможности - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Более половины граждан страны-оккупанта предпочли бы жить за границей, если б им предложили. Об этом свидетельствуют данные опроса российского исследовательского центра портала SuperJob, пишет УНН.

Детали

Так, по данным портала, 44% россиян остались бы жить в России, имея возможность выбрать любую страну мира. Еще 5% опрошенных затруднились ответить. Остальные же 51% респондентов выбрали одну из зарубежных стран, в основном – Западных.

Добавим, что большинство стран для россиян на сегодня закрыты, во многом это связано с закрытием неба для российских транспортных средств.

Дополнение

В открытом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов россии. Время проведения: 25 февраля — 10 марта 2022 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.

Ранее

Как писал УНН, более половины опрошенных украинцев считает, что главная цель президента россии владимира путина – полностью уничтожить народ Украины.

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