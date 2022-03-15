Більшість громадян рф воліли б жити за кордоном за наявності можливості - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Більше половини громадян країни-окупанта воліли б жити за кордоном, якщо б їм запропонували. Про це свідчать дані опитування російського дослідницького центру порталу SuperJob, пише УНН.
Деталі
Так, за даними порталу, 44% росіян залишилися б жити в Росії, маючи можливість вибрати будь-яку країну світу. Ще 5% опитаних не змогли відповісти. Решта ж 51% респондентів вибрали одну із зарубіжних країн, в основному - Західних.
Додамо, що більшість країн для росіян на сьогодні закриті, багато в чому це пов'язано із закриттям неба для російських транспортних засобів.
Доповнення
У відкритому опитуванні взяли участь 1600 представників економічно активного населення з усіх округів Росії. Час проведення: 25 лютого — 10 березня 2022 року. Досліджувана сукупність: економічно активне населення Росії старше 18 років.
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Як писав УНН, більше половини опитаних українців вважає, що головна мета президента Росії Володимира Путіна - повністю знищити народ України.