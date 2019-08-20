Большинство австрийцев положительно относится к легализации каннабиса

Таким образом, каждый второй из 1009 человек в возрасте от 16 до 69 лет, опрошенных Институтом маркетинговых исследований Integral, заявил, что они осознают разницу между тетрагидроканнабинолом (ТГК — психоактивное вещество) и активным ингредиентом каннабидиолом (КБД), который предоставляет слабо обезболивающее и стимулирующее сон действие. 14% респондентов заявили, что они уже имели конкретный опыт работы с продуктами КБД, 79% пользователей будут использовать их снова. Только семь процентов заявили, что у них был только негативный опыт работы с продукцией КБД.

“Каждый четвертый уже имеет опыт работы с продукцией КБД. 91% опрошенных хотят, чтобы КБД был широко доступен, две трети населения опрошенных могут представить себе полную легализацию продуктов каннабиса. В Верхней Австрии и Зальцбурге, наоборот, только один из двадцати”, — говорится в сообщении.

Более половины из тех, кто не пользуется, может представить себе употребление КБД в будущем. Почти четверть (22 процента) из них обосновывали свое отсутствие опыта взаимодействие с веществом тем, что знают слишком мало информации о ней.

78% респондентов ожидают, что будущее правительство создаст основу для широкой доступности КБД. Только семь процентов опрошенных вообще этого не хотят. Большинство из 54 процентов высказались за общую легализации каннабиса. В 2017 году 64% опрошенных выступали против легализации.

“Высокий уровень одобрения всех продуктов каннабиса, вероятно, связано с тем, что каннабис КБД получает все большее международного признания”, — сказал Себастьян Рисланд из MAGU. “Это может даже отразиться на отношении к ТГК”.

“Исследование показывает, что каннабис КБД уже давно распространен среди населения. Теперь настала очередь политиков обеспечить свободный доступ к КБД на основе последних научных данных и единых стандартов качества”, — резюмируют в издании.

Как сообщал УНН, законопроект о медицинском каннабисе подали на регистрацию.