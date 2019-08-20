Більшість австрійців позитивно ставляться до легалізації канабісу

Таким чином, згідно з опитуванням, кожен другий з 1009 осіб у віці від 16 до 69 років, опитаних Інститутом маркетингових досліджень Integral, заявив, що вони усвідомлюють різницю між тетрагідроканабінолом (ТГК — психоактивною речовиною) і активним інгредієнтом канабідіолом (КБД), який надає слабо знеболюючу і стимулюючу сон дію. 14% респондентів заявили, що вони вже мали конкретний досвід роботи з продуктами КБД, 79% користувачів будуть використовувати їх знову. Лише сім відсотків заявили, що у них був тільки негативний досвід роботи з продукцією КБД.

“Кожен четвертий вже має досвід роботи з продукцією КБД. 91% опитаних хочуть, щоб КБД була широко доступний, дві третини населення опитаних можуть уявити собі повну легалізацію продуктів канабісу. У Верхній Австрії і Зальцбурзі, навпаки, тільки один з двадцяти”, — йдеться у повідомленні.

Більше половини з тих, хто не користується, може уявити собі використання КБД в майбутньому. Майже чверть (22 відсотки) з них обгрунтовували свою відсутність досвіду взаємодію з речовиною тим, що знають занадто мало інформації про неї.

78% респондентів очікують, що майбутній уряд створить основу для широкої доступності КБД. Тільки сім відсотків опитаних взагалі цього не хочуть. Більшість з 54 відсотків висловилися за загальну легалізацію каннабіса. У 2017 році 64% опитаних виступали проти легалізації.

“Високий рівень схвалення всіх продуктів канабісу, ймовірно, пов’язаний з тим, що канабіс КБД отримує все більше міжнародне визнання”, — сказав Себастьян Рісланд з MAGU. “Це може навіть відбитися на ставленні до ТГК.”

“Дослідження показує, що канабіс КБД вже давно поширений серед населення. Тепер настала черга політиків забезпечити вільний доступ до КБД на основі останніх наукових даних і єдиних стандартів якості”, — резюмують у виданні.

Як повідомляв УНН, законопроект про медичний каннабіс подали на реєстрацію.