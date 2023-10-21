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Более 550 ракет упали в секторе Газа из-за неудачных пусков ХАМАСа - ЦАХАЛ

Киев • УНН

 • 180722 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. По данным армии обороны Израиля стало известно, что более 550 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе из-за неудачных пусков. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Более 550 ракет упали в секторе Газа из-за неудачных пусков ХАМАСа - ЦАХАЛ

Детали 

ЦАХАЛ обнародовал тепловые видеозаписи, на которых видны неудачные запуски ракет из Газы, которые приземлились внутри сектора.

По данным ЦАХАЛа, более 550 ракет, выпущенных по Израилю, упали с 7 октября, убив палестинцев во время неудачных ударов.

Дополнение

Число погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка.

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