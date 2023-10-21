Более 550 ракет упали в секторе Газа из-за неудачных пусков ХАМАСа - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. По данным армии обороны Израиля стало известно, что более 550 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе из-за неудачных пусков. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
ЦАХАЛ обнародовал тепловые видеозаписи, на которых видны неудачные запуски ракет из Газы, которые приземлились внутри сектора.
По данным ЦАХАЛа, более 550 ракет, выпущенных по Израилю, упали с 7 октября, убив палестинцев во время неудачных ударов.
Дополнение
Число погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка.