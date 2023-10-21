Більше як 550 ракет впали у секторі Гази через невдалі пуски ХАМАСу - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. За даними армії оборони Ізраїлю стало відомо, що понад 550 ракет, випущених у бік Ізраїлю, впали у Газі через невдалі пуски. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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ЦАХАЛ оприлюднив теплові відеозаписи, на яких видно невдалі запуски ракет із Гази, які приземлилися всередині сектора.
За даними ЦАХАЛу, понад 550 ракет, випущених по Ізраїлю, впали з 7 жовтня, убивши палестинців під час невдалих ударів.
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Кількість загиблих у Газі продовжує зростати. За даними міністерства охорони здоров'я в Газі, з 7 жовтня померли 3785 осіб, у тому числі 1524 дитини.