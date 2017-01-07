Более тысячи подарков получили пассажиры Приднепровской железной дороги в новогоднюю ночь
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 7 января. УНН. В новогоднюю ночь 1775 пассажиров, путешествовавших поездами Приднепровской железной дороги, получили сладости от Деда Мороза и Снегурочки, сообщает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ОАО "Укрзализныця".
Настроения путешествующим также добавили поздравления, звучавшие от костюмированных поездных бригад, а также через громкоговорящую связь в поездах и на вокзалах Приднепровской железной дороги.
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Отметим, что всего в новогоднюю ночь в пути встретили почти 22 тыс пассажиров "Укрзализныци".