Більше тисячі подарунків отримали пасажири Придніпровської залізниці у Новорічну ніч

Настрою подорожуючим також додали привітання, що лунали від костюмованих поїзних бригад, а також через гучномовний зв’язок у поїздах та на вокзалах Придніпровської залізниці.

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Зазначимо, що загалом у новорічну ніч у дорозі зустріли майже 22 тисячі пасажирів “Укрзалізниці”.