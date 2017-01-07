Більше тисячі подарунків отримали пасажири Придніпровської залізниці у Новорічну ніч
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 7 січня. УНН. У новорічну ніч 1775 пасажирів, які подорожували поїздами Придніпровської залізниці, отримали солодощі від Діда Мороза та Снігуроньки, повідомляє УНН-Центр із посиланням на прес-службу ПАТ “Укрзалізниця”.
Настрою подорожуючим також додали привітання, що лунали від костюмованих поїзних бригад, а також через гучномовний зв’язок у поїздах та на вокзалах Придніпровської залізниці.
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Зазначимо, що загалом у новорічну ніч у дорозі зустріли майже 22 тисячі пасажирів “Укрзалізниці”.