Более ста единиц техники задействовали для уборки дворов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В столице для уборки дворов от снега задействовали 112 единиц техники. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"По состоянию на 16:00 13 ноября на территориях города работали 4 600 работников жилищно-эксплуатационных участков. Всего использовали 31 тонну соли и 30 тонн песчано-соляной смеси. Сейчас задействовано 112 единиц техники для уборки дворов", - сказано в сообщении.
Всего в распоряжении жилищно-эксплуатационных участков 215 участков техники.