Більше ста одиниць техніки задіяно для прибирання дворів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці для прибирання дворів від снігу задіяно 112 одиниць техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
“Станом на 16:00 13 листопада на територіях міста працювало 4600 працівників житлово-експлуатаційних дільниць. Усього використано 31 тонну солі та 30 тонн піщано-соляної суміші. Наразі задіяно 112 одиниць техніки для прибирання дворів”, — сказано у повідомленні.
Всього у розпорядженні житлово-експлуатаційних дільниць 215 дільниць техніки.