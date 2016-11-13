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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Більше ста одиниць техніки задіяно для прибирання дворів у Києві

Більше ста одиниць техніки задіяно для прибирання дворів у Києві

Київ • УНН

 • 10488 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У столиці для прибирання дворів від снігу задіяно 112 одиниць техніки. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“Станом на 16:00 13 листопада на територіях міста працювало 4600 працівників житлово-експлуатаційних дільниць. Усього використано 31 тонну солі та 30 тонн піщано-соляної суміші. Наразі задіяно 112 одиниць техніки для прибирання дворів”, — сказано у повідомленні.

Всього у розпорядженні житлово-експлуатаційних дільниць 215 дільниць техніки.

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