Более половины американцев обеспокоены преждевременным открытием экономики - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Шесть из десяти американцев выразили обеспокоенность слишком быстрым открытием экономики во время пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса, проведенного NBC совместно с Wall Street Journal, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
58% опрошенных ответили, что они больше обеспокоены открытием экономики, чем тем, как карантин влияет на экономику. Зато 32% больше встревожены состоянием экономики и тем, как долго США медлят с открытием бизнеса.
Причем преждевременным открытием экономики более обеспокоены демократы и независимые, 77% и 57% соответственно. Мнение республиканцев разделилась почти наполовину. 48% более встревожены, какими будут последствия карантина для экономики, 39% - с быстрым открытием экономики.
Социолог-республиканец Билл МакИнтерф отмечает, что результаты опроса является "мощным сигналом" того, что страна не готова к открытию 1 мая.
На прошлой неделе в нескольких штатах прошли протесты против карантина. Президент Трамп выступил в защиту участников протестов. Президент Трамп заявил, что штаты будут решать, открывать ли определенные части экономики. В свою очередь, администрация обнародовала рекомендации, как это сделать.
Опросы NBC совместно с Wall Street Journal были проведены среди 900 зарегистрированных избирателей в период с 13 по 15 апреля, статистическая погрешность составляет 3,3%.
Напомним, Трамп анонсировал снятие части карантинных ограничений в ряде штатов.