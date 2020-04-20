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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Более половины американцев обеспокоены преждевременным открытием экономики - опрос

Более половины американцев обеспокоены преждевременным открытием экономики - опрос

Киев  •  УНН

 • 12155 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Шесть из десяти американцев выразили обеспокоенность слишком быстрым открытием экономики во время пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса, проведенного NBC совместно с Wall Street Journal, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

58% опрошенных ответили, что они больше обеспокоены открытием экономики, чем тем, как карантин влияет на экономику. Зато 32% больше встревожены состоянием экономики и тем, как долго США медлят с открытием бизнеса.

Причем преждевременным открытием экономики более обеспокоены демократы и независимые, 77% и 57% соответственно. Мнение республиканцев разделилась почти наполовину. 48% более встревожены, какими будут последствия карантина для экономики, 39% - с быстрым открытием экономики.

Социолог-республиканец Билл МакИнтерф отмечает, что результаты опроса является "мощным сигналом" того, что страна не готова к открытию 1 мая.

На прошлой неделе в нескольких штатах прошли протесты против карантина. Президент Трамп выступил в защиту участников протестов. Президент Трамп заявил, что штаты будут решать, открывать ли определенные части экономики. В свою очередь, администрация обнародовала рекомендации, как это сделать.

Опросы NBC совместно с Wall Street Journal были проведены среди 900 зарегистрированных избирателей в период с 13 по 15 апреля, статистическая погрешность составляет 3,3%.

Напомним, Трамп анонсировал снятие части карантинных ограничений в ряде штатов.

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