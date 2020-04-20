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Більше половини американців занепокоєні передчасним відкриттям економіки – опитування

Більше половини американців занепокоєні передчасним відкриттям економіки – опитування

Київ • УНН

 • 12229 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Шість з десяти американців висловили занепокоєння щодо зашвидкого відкриття економіки під час пандемії коронавірусу. Такими є результати опитування, проведеного NBC спільно з Wall Street Journal, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

58% опитаних відповіли, що вони більше занепокоєні відкриттям економіки, ніж тим, як карантин впливає на економіку. Натомість 32% більше стривожені станом економіки і тим, як довго США зволікає з відкриттям бізнесів.

При чому передчасним відкриттям економіки більш занепокоєні демократи та незалежні, 77% та 57% відповідно. Думка республіканців розділилась майже наполовину. 48% більш стривожені, якими будуть наслідки карантину для економіки, 39% - зшвидким відкриттям економіки.

Соціолог-республіканець Білл МакІнтерф зауважує, що результати опитування є "потужним сигналом" того, що країна не готова до відкриття 1 травня.

Минулого тижня у кількох штатах пройшли протести проти карантину. Президент Трамп виступив на захист учасників протестів. Президент Трамп заявив, що штати будуть вирішувати, чи відкривати певні частини економіки. У свою чергу, адміністрація оприлюднила рекомендації, як це зробити.

Опитування NBC спільно з Wall Street Journal було проведено серед 900 зареєстрованих виборців у період з 13 до 15 квітня, статистична похибка становить 3,3%.

Нагадаємо, Трамп анонсував зняття частини карантинних обмежень у низці штатів.

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