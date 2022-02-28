Больше никакой русской драмы: столичный театр имени Леси Украинки меняет название
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Коллектив театра Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки решил убрать из названия "русскую драму", передает УНН.
Детали
Как сообщил Генеральный директор - художественный руководитель Михаил Резникович, в эти тревожные дни не может быть двух разных точек зрения относительно того, что происходит сегодня в Украине.
"Не может быть двух разных точек зрения и относительно официального оформления уже давно вызревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
Я и весь коллектив театра желаем нашей стране победы и надеемся как можно быстрее встретить зрителей в стенах театра под мирным небом", - написал Михаил Резникович.
Добавим, что новое название заведения - Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.
Добавим
Решение о переименовании театра поддержал министр культуры Александр Ткаченко.
"Давайте вместе поддержим лайком правильное и долгожданное решение театра им. Леси Украинки. Работники столичного театра изменят название на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. От меня и каждого украинца для них три да. Призываю всех последовать такому примеру!" - написал Ткаченко в Facebook.
По его словам, основанием для официального изменения названия заведения в государственном реестре юридических лиц является приказ МКИП о внесении соответствующих изменений в устав театра.
"Жду такой приказ от руководства и уже готов его подписывать", - резюмировал министр.