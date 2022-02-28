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Больше никакой русской драмы: столичный театр имени Леси Украинки меняет название

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Коллектив театра Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки решил убрать из названия "русскую драму", передает УНН.

Детали

Как сообщил Генеральный директор - художественный руководитель Михаил Резникович, в эти тревожные дни не может быть двух разных точек зрения относительно того, что происходит сегодня в Украине.

"Не может быть двух разных точек зрения и относительно официального оформления уже давно вызревшего в коллективе театра решения об изменении названия Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Я и весь коллектив театра желаем нашей стране победы и надеемся как можно быстрее встретить зрителей в стенах театра под мирным небом", - написал Михаил Резникович.

Добавим, что новое название заведения - Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки.

Добавим

Решение о переименовании театра поддержал министр культуры Александр Ткаченко.

"Давайте вместе поддержим лайком правильное и долгожданное решение театра им. Леси Украинки. Работники столичного театра изменят название на Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки. От меня и каждого украинца для них три да. Призываю всех последовать такому примеру!" - написал Ткаченко в Facebook.

По его словам, основанием для официального изменения названия заведения в государственном реестре юридических лиц является приказ МКИП о внесении соответствующих изменений в устав театра.

"Жду такой приказ от руководства и уже готов его подписывать", - резюмировал министр.

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