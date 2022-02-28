Більше ніякої російської драми: столичний театр імені Лесі Українки змінює назву
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Колектив театру Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки вирішив прибрати з назви "російську драму", передає УНН.
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Як повідомив Генеральний директор – художній керівник Михайло Резнікович, у ці тривожні дні не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні.
"Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.
Я і увесь колектив Театру бажаємо нашій країні перемоги та сподіваємося якнайшвидше зустріти глядачів у стінах Театру під мирним небом", - написав Михайло Резнікович.
Додамо, що нова назва закладу - Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.
Додамо
Рішення проперейменування театру підтримав міністр культури Олександр Ткаченко.
"Давайте разом підтримаємо лайком правильне і довгоочікуванне рішення театру ім. Лесі Українки. Працівники столичного театру змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Від мене і кожного українця для них три так. Закликаю всіх наслідувати такому прикладу!" - написав Ткаченко у Facebook.
За його словами, підставою для офіційної зміни назви закладу у державному реєстрі юридичних осіб є наказ МКІП про внесення відповідних змін до статуту театру.
"Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", - резюмував міністр.