Більше ніякої російської драми: столичний театр імені Лесі Українки змінює назву

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 13515 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 35049 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 43531 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 78703 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 141205 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 162242 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209973 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199543 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186680 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157722 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 71302 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 65083 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 68184 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 65813 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 58868 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 58867 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 42505 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 224595 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 349047 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 606274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 69723 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 109536 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 136091 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 158026 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170938 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Більше ніякої російської драми: столичний театр імені Лесі Українки змінює назву

Більше ніякої російської драми: столичний театр імені Лесі Українки змінює назву

Київ • УНН

 • 318790 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Колектив театру Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки вирішив прибрати з назви "російську драму", передає УНН.

Деталі

Як повідомив Генеральний директор – художній керівник Михайло Резнікович, у ці тривожні дні не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні.

"Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Я і увесь колектив Театру бажаємо нашій країні перемоги та сподіваємося якнайшвидше зустріти глядачів у стінах Театру під мирним небом", - написав Михайло Резнікович.

Додамо, що нова назва закладу - Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Додамо

Рішення проперейменування театру підтримав міністр культури Олександр Ткаченко.

"Давайте разом підтримаємо лайком правильне і довгоочікуванне рішення театру ім. Лесі Українки. Працівники столичного театру змінять назву на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Від мене і кожного українця для них три так. Закликаю всіх наслідувати такому прикладу!" - написав Ткаченко у Facebook.

За його словами, підставою для офіційної зміни назви закладу у державному реєстрі юридичних осіб є наказ МКІП про внесення відповідних змін до статуту театру.

"Чекаю на такий наказ від керівництва і вже готовий його підписувати", - резюмував міністр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКультура
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07