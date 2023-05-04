Более 80% российских военнопленных не удовлетворены приказами своего руководства - исследование

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Минобороны в рамках проекта «Хочу жить», в апреле, анкетированием спросил у российских военнопленных, нравится ли им содержание приказов, которые отдавались. 81,7% ответили отрицательно. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов на брифинге в Military Media Center, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам первого социологического исследования российских военнопленных, проведенного Координационным штабом в рамках проекта «Хочу жить», 56,9% опрошенных военнопленных ответили, что им абсолютно не нравится содержание приказов, которые им отдавались, еще 24,8% сказали, что им не нравится содержание приказов.

Очень нравится содержание приказов 2% опрошенных и 1,3% ответили, что содержание приказов им нравится. 15% опрошенных выразили нейтральное отношение.

По словам Андрея Юсова, исследование было проведено в апреле 2023 года, методом анкетирования, на добровольной основе. Анкеты согласились заполнить 400 военнопленных.

Дополнение

Как ранее сообщал Андрей Юсов, моральное состояние, российских частично мобилизованных на поле боя, находится на крайне низком уровне. Они видят работу своих же "заградительных отрядов“, некомпетентность своего командования и огромные потери людей вокруг себя. Он отметил, что если бы у них была возможность бежать и покидать позиции, кроме "заградительных отрядов"“, то, безусловно, большинство из частично мобилизованных российских оккупантов так и давно уже сделали.

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