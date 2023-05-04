Понад 80% російських військовополонених не задоволені наказами свого керівництва - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міноборони в межах проєкту «Хочу жить», у квітні, анкетуванням запитав у російських військовополонених, чи подобається їм зміст наказів, які віддавались. 81,7% відповіли негативно. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов на брифінгу в Military Media Center, пише УНН.
Деталі
Згідно з результатами першого соціологічного дослідження серед російських військовополонених, яке було проведене Координаційним штабом в межах проекту «Хочу жить», 56,9% опитаних військовополонених відповіли, що їм абсолютно не подобається зміст наказів, які їм віддавались, ще 24,8% сказали, що їм не подобається зміст наказів.
Дуже подобається зміст наказів 2% опитаних і 1,3% відповіли, що зміст наказів їм подобається. 15% опитаних висловили нейтральне ставлення.
За словами Андрія Юсова, дослідження було проведене в квітні 2023 року, методом анкетування, на добровільній основі. Анкети погодилися заповнити 400 військовополонених.
Доповнення
Як раніше повідомляв Андрій Юсов, моральний стан, російських частково мобілізованих на полі бою, знаходиться на вкрай низькому рівні. Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів“, некомпетентність свого командування і величезні втрати людей навколо себе. Він зазначив, що якби у них була можливість тікати та залишати позиції, окрім "загороджувальних загонів“, то, безумовно, більшість з частково мобілізованих російських окупантів так й давно вже зробила.
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