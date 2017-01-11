Более 3 тыс. человек были найдены или освобождены из плена - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На сегодняшний день найдено или освобождены из плена 3088 украинском. Об этом сообщил в эфире "5 канала" советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"На сегодня освобождены или найдены 3088 человек. Официально заложниками считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке и Луганске 111 человек и эта цифра, к сожалению, растет, так как задерживают там наших граждан и не только тех, кто переходит линию столкновения", - заявил Ю.Тандит.
Вместе с тем, по его данным украинских граждан также незаконно удерживают на территории РФ, а также в аннексированном Крыму.
"Кроме того, есть еще 490 наших героев, пропавших без вести, которых мы также должны найти", - добавил Ю.Тандит.
Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР".
Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ пообещали отреагировать на опубликованные Н.Савченко списки заложников.