Більше 3 тис. осіб було знайдено або звільнено з полону - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На сьогоднішній день знайдено або звільнено з полону 3088 українців. Про це повідомив в ефірі "5 каналу" радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
"На сьогодні звільнено або знайдено 3088 осіб. Офіційно заручниками вважаються незаконно утримувані особи в Донецьку і Луганську 111 людей і ця цифра, на жаль, росте, тому що затримують там наших громадян і не тільки тих, хто переходить за лінію зіткнення",- заявив Ю.Тандіт.
Разом з тим, за його даними українських громадян також незаконно утримують на території РФ, а також в анексованому Криму.
"Крім того є ще 490 наших героїв зниклих безвісті, яких ми також повинні знайти",- додав Ю.Тандіт.
Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.
Згодом нардеп відкоригувала списки.
У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.