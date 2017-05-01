Более 200 участников Евровидения уже прибыло в Украину

“Стоит отметить, что в течение трех суток в Украину прибыло более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира”, — говорится в сообщении.

Больше всего участников пограничники оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения “Борисполь” и “Киев”. Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска “Платоново”, что в Одесской области.

Предполагается, что основными пунктами пропуска во время пропуска участников и гостей “Евровидения”, будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска. Еще 10% гостей и участников конкурса ожидается на железнодорожных направлениях.

Сообщается, что пропуск через государственную границу участников Евровидения-2017 осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий, таких как “Евро-2012”.

Как сообщал УНН, 29 апреля в Киев прибыли первые участники Евровидения.