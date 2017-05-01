Більше 200 учасників Євробачення вже прибуло до України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом трьох днів до України прибуло більше 200 учасників учасників та членів команд конкурсу із майже 20 країн світу. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“Варто зазначити, що протягом трьох діб в Україну прибуло понад 200 учасників та членів команд конкурсу із майже 20 країн світу”, — йдеться у повідомленні.
Найбільше учасників прикордонники оформили у пунктах пропуску для повітряного сполучення “Бориспіль” та “Київ”. Ще одна команда прибула через автомобільний пункт пропуску “Платонове”, що на Одещині.
Передбачається, що основними пунктами пропуску під час пропуску учасників та гостей “Євробачення”, будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70% від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20% користуватимуться автомобільними пунктами пропуску. Ще 10% гостей та учасників конкурсу очікується на залізничних напрямках.
Повідомляється, що пропуск через державний кордон учасників Євробачення-2017 здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів, таких як “Євро-2012”.
Як повідомляв УНН, 29 квітня до Києва прибули перші учасники Євробачення.