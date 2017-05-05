Более 2 тыс. Полицейских будут обеспечивать безопасность в Донецкой области в праздничные дни

Отмечается, что под особым вниманием правоохранителей - прифронтовой Мариуполь, где три года назад произошли трагические события, унесшие жизни коллег, военнослужащих, обычных жителей. 8-9 мая безопасности в Донецкой области будут обеспечивать 1,6 тысячи полицейских. Полиция готова к мгновенному реагированию на любые изменения оперативного состояния в регионе.

Сегодня руководители всех территориальных подразделений полиции провели публичный инструктаж и подготовили весь личный состав к несению службы в день примирения и памяти. Для обеспечения внутренней безопасности на улицы вышли усиленные наряды полиции. В Мариуполе установки полицейским дал заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Мы достойно несли службу на предыдущие праздники, мы не допустили ни одной ситуации, которая могла дестабилизировать обстановку в городе в 2015, 2016 годах и не дадим ее дестабилизировать году. На охране правопорядка стоит полиция, Нацгвардия Украины. Основная задача - выявление людей, намерены взорвать ситуацию, розыск и задержание преступников, изъятия оружия и боеприпасов, превенция тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с Нацгвадиею мы - единый коллектив МВД Украины ", - заявил В.Аброськин.

Максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. На днях в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции - всего почти 660 правоохранителей.

Всего на улицы городов и поселков получится 550 нарядов, из которых 335 пеших и 28 автопатруив, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

Чтобы предотвратить любой дестабилизации ситуации, предупредить провоз нелегального оружия, в зоне АТО усилен контроль на блокпостах, автодорогах, железнодорожных вокзалах и автостанциях.

В областном главке полиции создан оперативный штаб. Сюда будет поступать вся информация с мест и происходить координация задействованных нарядов.

Как сообщал УНН, в Мариуполе выявлено два схроны с боеприпасами.