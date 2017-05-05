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Більше 2 тис. поліцейських забезпечуватимуть безпеку на Донеччині у святкові дні

Київ • УНН

 • 8111 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Безпеку на Донеччині у святкові дні забезпечуватимуть більше 2 тисяч поліцейських.
Про це кореспонденту УНН повідомили ГУНП Донецької області.

Більше 2 тис. поліцейських забезпечуватимуть безпеку на Донеччині у святкові дні

Зазначається, що під особливою увагою правоохоронців – прифронтовий Маріуполь, де три роки тому відбулися трагічні події, що забрали життя колег, військовослужбовців, звичайних жителів. 8-9 травня безпеку на Донеччині забезпечуватимуть 1,6 тисячі поліцейських. Поліція готова до миттєвого реагування на будь-які зміни оперативного стану в регіоні.

Сьогодні керівники всіх територіальних підрозділів поліції провели публічний інструктаж та підготували увесь особовий склад до несення служби на день примирення та пам’яті. Для забезпечення внутрішньої безпеки на вулиці вийшли посилені наряди поліції. У Маріуполі настанови поліцейським дав заступник глави Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

"Ми гідно несли службу на попередні свята, ми не допустили жодної ситуації, яка б могла дестабілізувати обстановку в місті в 2015, 2016 роках і не дамо її дестабілізувати цьогоріч. На охороні правопорядку стоїть поліція, Нацгвардія України. Основне завдання – виявлення людей, що мають намір підірвати ситуацію, розшук та затримання злочинців, вилучення зброї та боєприпасів, превенція тяжких та особливо тяжких злочинів. Разом з Нацгвадією ми – єдиний колектив МВС України", - заявив В.Аброськін.

Максимальну увагу правоохоронці приділятимуть меморіальним комплексам та пам’ятним місцям. Цими днями у регіоні заплановано 79 заходів у 45 населених пунктах. На кожному з них будуть присутні співробітники поліції – всього майже 660 правоохоронців.

Загалом на вулиці міст та селищ вийде 550 нарядів, з яких 335 піших та 28 автопатруів, а також 46 груп швидкого реагування. Крім того, у Слов’янську, Краматорську та Маріуполі працюватимуть екіпажі патрульних.

Аби запобігти будь-якій дестабілізації ситуації, попередити провезення нелегальної зброї, в зоні АТО посилено контроль на блокпостах, автошляхах, залізничних вокзалах та автостанціях.

У обласному главку поліції створено оперативний штаб. Сюди буде надходити вся інформація з місць та відбуватися координація задіяних нарядів.

Як повідомляв УНН, у Маріуполі виявлено два схрони з боєприпасами.

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