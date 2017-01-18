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Более 150 операций на открытом сердце провели житомирские кардиохирурги с 2015 года

Более 150 операций на открытом сердце провели житомирские кардиохирурги с 2015 года

Киев • УНН

 • 13831 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 января. УНН. Около 150 операций с момента открытия кардиохирургического отделения (2015 - ред.) на базе Житомирской областной больницы им.Гербачевского провели местные врачи. Об этом УНН корреспонденту сообщил заведующий отделением Анатолий Матвийчук.

Пациентами житомирских врачей становятся люди с ишемической болезнью сердца, те, кто перенес инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, а также другими пороками сердца, требующими оперативного вмешательства.

Из 150 операций - большинство проводились на остановленном сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Оперироваться в Житомир приезжают даже киевляне. Местные хирурги уверяют, что лечение здесь не хуже, чем в столице.

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Однако несмотря на достижения, хирурги говорят о недостаточном финансировании.

"На сегодняшний день мы обеспечены за 2015 год (год открытия отделения, ред.) за счет того, что нам из областного бюджета было дано, также частично за счет Минздрава - это расходные материалы, используем то, что было еще в 2015 году. В плане пациентам помощи, что обеспечивается - это на 10-15 процентов, не больше. На сегодняшний день, все расходные материалы приходится покупать пациентам. В Украине мы предоставляем только 10-15 процентов от хирургической помощи, которая должна предоставляться в год. Нужно выполнять 140 тыс. оперативных вмешательств, а выполняется 25-30 тысяч - это только на открытом сердце", - отметил Анатолий Матвийчук.

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