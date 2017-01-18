Більше 150 операцій на відкритому серці провели житомирські кардіохірурги з 2015 року

Пацієнтами житомирських лікарів стають люди із ішемічною хворобою серця, ті, що перенесли інфаркт міокарда, тромбоемболією легеневої артерії, а також іншими вадами серця, що потребують оперативного втручання.

Із 150 операцій– більшість проводились на зупиненому серці із застосуванням апарату штучного кровообігу. Оперуватись до Житомира приїжджають навіть кияни. Місцеві хірурги запевняють, що лікування тут не гірше, аніж у столиці.

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Проте попри досягнення, хірурги кажуть про недостатнє фінансування.

“На сьогоднішній день ми забезпечені за 2015 рік (рік відкриття відділення, ред.) за рахунок того, що нам з обласного бюджету було дано, також частково за рахунок МОЗ – це розхідні матеріали, використовуємо те, що було ще за 2015 рік. В плані пацієнтам допомоги те, що забезпечується – це на 10-15 відсотків, максимум. На сьогоднішній день, всі розхідні матеріали доводить купувати пацієнтам. В Україні ми надаємо лише 10-15 відсотків від хірургічної допомоги, що повинна надаватися в рік. Потрібно виконувати 140 тисяч оперативних втручань, а виконується 25-30 тисяч – це тільки на відкритому серці”, - зазначив Анатолій Матвійчук.