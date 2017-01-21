Более 130 тыс. американцев поддержали петицию за обнародование декларации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Более 130 тыс. американцев поддержали петицию за обнародование полной налоговой декларации президента США Дональда Трампа. Такой призыв появился на официальном сайте петиций Белому дому, передает УНН.
"Беспрецедентные экономические конфликты этой администрации должны быть открыты для американского народа, включая любую соответствующую документацию, которая может разоблачить внешние воздействия и финансовые интересы, которые могут поставить Дональда Трампа в конфликт с Конституцией", - говорится в петиции.
Сейчас обращение, зарегистрированное 20 января, собрало 134 тыс. 288 подписей при необходимом количестве в 100 тыс. для того, чтобы его рассмотрели.
Д.Трамп 20 января принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.