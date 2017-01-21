Более 130 тыс. американцев поддержали петицию за обнародование декларации Д.Трампа

"Беспрецедентные экономические конфликты этой администрации должны быть открыты для американского народа, включая любую соответствующую документацию, которая может разоблачить внешние воздействия и финансовые интересы, которые могут поставить Дональда Трампа в конфликт с Конституцией", - говорится в петиции.

Сейчас обращение, зарегистрированное 20 января, собрало 134 тыс. 288 подписей при необходимом количестве в 100 тыс. для того, чтобы его рассмотрели.

Д.Трамп 20 января принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.