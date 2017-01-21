Більше 130 тис. американців підтримали петицію за оприлюднення декларації Д.Трампа

"Безпрецедентні економічні конфлікти цієї адміністрації мають бути відкриті для американському народу, включаючи будь-яку відповідну документацію, яка може викрити зовнішні впливи і фінансові інтереси, які можуть поставити Дональда Трампа в конфлікт з Конституцією", - йдеться у петиції.

Наразі звернення, зареєстроввне 20 січня, зібрало 134 тис. 288 підписів за необхідної кількості у 100 тис. для того, щоб її розглянули.

Д.Трамп 20 січня склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.



