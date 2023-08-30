Билошицкий ответил хейтерам полицейского, который застрелил мужчину в Днепре: "Есть комиссия, которая проводит служебное расследование"

Детали

Билошицкий отметил, что после убийства полицейским мужчины, в соцсети некоторые пользователи сразу поспешили «клеймить и делать выводы о виновности полицейских, ошибочности их действий, щедро украшая это все авторской юридической квалификацией правонарушения».



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«В отличие от них всех, я не могу высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности и так далее, ведь есть комиссия, которая проводит служебное расследование и есть следствие, которые оценят все доказательства в совокупности и дадут свои выводы, основываясь на фактах, а не догадках» , - написал он в Facebook.

Он отметил, что полицейские, как и мы все, имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы.

По его словам, будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. Квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд.

«И этот случай должен научить всех, что есть права и есть обязанности. И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет их уважать в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта», - добавил Билошицкий.

Напомним

25 августа в Днепре на улице Ивана Мазепы полицейский застрелил мужчину после того, как между ним и потерпевшим возник конфликт.

Работники Государственного бюро расследований начали расследование инцидента в Днепре.