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Билошицкий ответил хейтерам полицейского, который застрелил мужчину в Днепре: "Есть комиссия, которая проводит служебное расследование"

Билошицкий ответил хейтерам полицейского, который застрелил мужчину в Днепре: "Есть комиссия, которая проводит служебное расследование"

Киев • УНН

 • 994585 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Комиссия проводит служебное расследование инцидента в Днепре, где во время патрулирования полицейский застрелил мужчину. Также следствие оценит все доказательства в совокупности и даст свои выводы. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook, пишет УНН.

Детали

Билошицкий отметил, что после убийства полицейским мужчины, в соцсети некоторые пользователи сразу поспешили «клеймить и делать выводы о виновности полицейских, ошибочности их действий, щедро украшая это все авторской юридической квалификацией правонарушения».

Цитата

«В отличие от них всех, я не могу высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности и так далее, ведь есть комиссия, которая проводит служебное расследование и есть следствие, которые оценят все доказательства в совокупности и дадут свои выводы, основываясь на фактах, а не догадках» , - написал он в Facebook.

Он отметил, что полицейские, как и мы все, имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы.

По его словам, будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. Квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд.

«И этот случай должен научить всех, что есть права и есть обязанности. И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет их уважать в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта», - добавил Билошицкий.

Напомним

25 августа в Днепре на улице Ивана Мазепы полицейский застрелил мужчину после того, как между ним и потерпевшим возник конфликт.

Работники Государственного бюро расследований начали расследование инцидента в Днепре.

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