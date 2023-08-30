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Білошицький відповів хейтерам поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі: "Є комісія, яка проводить службове розслідування"

Білошицький відповів хейтерам поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі: "Є комісія, яка проводить службове розслідування"

Київ • УНН

 • 994586 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Комісія проводить службове розслідування інциденту у Дніпрі, де під час патрулювання поліцейський застрелив чоловіка. Також слідство оцінить всі докази в сукупності й дасть свої висновки. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook, пише УНН.

Деталі

Білошицький зазначив, що після вбивства поліцейським чоловіка, у соцмережі деякі дописувачі одразу поспішили «клеймити й робити висновки про винуватість поліцейських, хибність їхніх дій, щедро оздоблюючи це все авторською юридичною кваліфікацією правопорушення».

Цитата

«На відміну від них усіх, я не можу висловитись про правомірність або неправомірність, про винуватість чи невинуватість і таке інше, адже є комісія, яка проводить службове розслідування і є слідство, які оцінять всі докази в сукупності й дадуть свої висновки, базуючись на фактах, а не здогадках» , - написав він у Facebook.

Він зазначив, що поліцейскі, як і ми всі, мають свої сильні та слабкі сторони, свій запас енергії й рівень втоми, рівень стресу і рівень самоконтролю, свої знання і свої прогалини.

За його словами, буде зроблений повний розбір і вжиті певні заходи. Кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд.

«І цей випадок має навчити всіх, що є права і є обовʼязки. І це два невідʼємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця», - додав Білошицький.

Нагадаємо

25 серпня у Дніпрі на вулиці Івана Мазепи поліцейський застрелив чоловіка після того, як між ним та потерпілим виник конфлікт.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту у Дніпрі.

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