Беларусь высылает из страны американских дипломатов в ответ на санкции

Детали

Глаз сказал, что Беларусь высылает часть дипломатического персонала США в ответ на вступление в действие санкций в отношении нефтехимического комплекса страны.

“Как суверенное государство мы не можем оставить без внимания этот недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах”, — отметил Анатолий Глаз.

Таким образом Беларусь сокращает численность дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии. Также режим ужесточает визовые процедуры и ограничивает работу американских специалистов в стране на временной основе.

“Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию. Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью”, — добавил представитель МИД.

“Как и раньше, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения”, — уточнил Глаз.

Отметим, 3 июня вступили в действие санкции против девяти белорусских государственных предприятий. В черный список Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) США возвращаются “Белнефтехим”, “Нафтан”, “Гродно азот”, “Гродно химволокно”, “Лакокраска” и “Полоцк стекловолокно”.