США підтвердили відновлення санкцій проти Білорусі

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Після перемоги Олександра Лукашенка на виборах 2006 року США ввели санкції щодо Мінська через порушення прав людини. Це стосувалося заборони надавати фінансування, товари або послуги особам, які потрапили в санкційний список, і навпаки. До списку санкцій увійшов, зокрема, сам Лукашенко.

Серед компаній, на які поширювалися санкції — “Белнефтехим” і його американське представництво, “Белшина”, “Гродно Азот”, “Гродно Хімволокно”, “Лакокраска”, “Нафтан”, “Полоцьк-Скловолокно”, Білоруський нафтовий торговий дім.

Зараз під санкції потрапляють “виробник шин, підприємство з виробництва добрив, а також виробник фарб”.

Нагадаємо

Адміністрація Байдена складає список цілеспрямованих санкцій проти ключових членів білоруського уряду після примусової посадки літака Ryanair та арешту журналіста Романа Протасевича на борту. Більше 20 країн світу вимагають Білорусь звільнити Протасевича та інших журналістів.