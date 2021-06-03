Білорусія висилає з країни американських дипломатів у відповідь на санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні, 3 червня в МЗС Білорусі заявили про висилку дипломатів США і відкликання дозволу на роботу в країні для Агентства США з міжнародного розвитку у відповідь на санкції проти стратегічних підприємств країни. Про це заявив прессекретар МЗС Білорусії Анатолій Глаз, передає УНН.
Деталі
Глаз сказав, що Білорусь висилає частину дипломатичного персоналу США у відповідь на вступ в дію санкцій відносно нафтохімічного комплексу країни.
"Як суверенна держава ми не можемо залишити без уваги цей недружній випад. Тому сьогодні в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь", - зазначив Анатолій Глаз.
Таким чином Білорусь скорочує чисельність дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії. Також режим посилює візові процедури і обмежує роботу американських фахівців в країні на тимчасовій основі.
"Нами також відкликано рішення про роботу в Білорусії Агентства США з міжнародного розвитку. Ці заходи - точкові, вони покликані послати чіткий сигнал США про безперспективність тиску і примусу у відносинах з Білоруссю", - додав представник МЗС.
"Як і раніше, ми не налаштовані на ескалацію і готові продовжувати контакти з американською стороною на принципах рівноправності і взаємної поваги", - уточнив Глаз.
Відзначимо, 3 червня вступили в дію санкції проти дев'яти білоруських державних підприємств. До чорного списку Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) США повертаються "Белнефтехім", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно хімволокно", "Лакокраска" і "Полоцьк скловолокно".