Білорусія висилає з країни американських дипломатів у відповідь на санкції

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Глаз сказав, що Білорусь висилає частину дипломатичного персоналу США у відповідь на вступ в дію санкцій відносно нафтохімічного комплексу країни.

"Як суверенна держава ми не можемо залишити без уваги цей недружній випад. Тому сьогодні в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь", - зазначив Анатолій Глаз.

Таким чином Білорусь скорочує чисельність дипломатичного і адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії. Також режим посилює візові процедури і обмежує роботу американських фахівців в країні на тимчасовій основі.

"Нами також відкликано рішення про роботу в Білорусії Агентства США з міжнародного розвитку. Ці заходи - точкові, вони покликані послати чіткий сигнал США про безперспективність тиску і примусу у відносинах з Білоруссю", - додав представник МЗС.

"Як і раніше, ми не налаштовані на ескалацію і готові продовжувати контакти з американською стороною на принципах рівноправності і взаємної поваги", - уточнив Глаз.

Відзначимо, 3 червня вступили в дію санкції проти дев'яти білоруських державних підприємств. До чорного списку Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) США повертаються "Белнефтехім", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно хімволокно", "Лакокраска" і "Полоцьк скловолокно".