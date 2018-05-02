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Белорусы выпивают все чаще: растут продажи и пива, и водки

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В І квартале 2018 года в Беларуси продажа водки в натуральном выражении выросла на 2,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Белстата, передает УНН.

Белорусы выпивают все чаще: растут продажи и пива, и водки

За 3 месяца текущего года в Беларуси было продано 2 млн 27 тыс. дал водки.

Также, в Беларуси выросли продажи пива - на 5,7%. В январе-марте 2018 года в стране было продано 7 млн 965,3 тыс. дал напитка.

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За 3 месяца текущего года в Беларуси было реализовано 294,3 тыс. дал ликеров и ликеро-водочных изделий, что на 31,4% больше показателей прошлого года.

Коньяков, коньячных изделий и бренди было продано 133,7 тыс. дал (на 29,2% больше), игристых вин, включая шампанское, — 388,9 тыс. дал (на 18,6% больше), слабоалкогольных напитков — 229,2 тыс. дал (на 31,5% больше).

В Украине тем временем статистика зафиксировала рост потребления украинцами вина. При этом качество виноградного напитка отечественного производства все время улучшается, отмечают эксперты.

По своим характеристикам, украинские вина сегодня не уступают чилийским и аргентинским, уверяет президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

По словам маркетинг-директора Beverage Trading Company Безуглого, Украина имеет все шансы наращивать объемы экспорта своего вина в Европу.  Более того, отчасти, его прогнозы уже реализовались: по данным 2017 года, объёмы экспорта нашей винопродукции в ЕС выросли почти в два раза.

Украинские Национальные Новости

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