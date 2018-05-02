Білоруси випивають все частіше: зростають продажі і пива, і горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У І кварталі 2018 року в Білорусі продаж горілки в натуральному вираженні зріс на 2,1%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Белстата, передає УНН.
За 3 місяці поточного року в Білорусі було продано 2 млн 27 тис. дал горілки.
Також, в Білорусі зросли продажі пива - на 5,7%. У січні-березні 2018 року в країні було продано 7 млн 965,3 тис. дал напою.
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За 3 місяці поточного року в Білорусі було реалізовано 294,3 тис. дал лікерів і лікеро-горілчаних виробів, що на 31,4% більше показників минулого року.
Коньяків, коньячних виробів і бренді було продано 133,7 тис. дал (на 29,2% більше), ігристих вин, включаючи шампанське, - 388,9 тис. дал (на 18,6% більше), слабоалкогольних напоїв - 229, 2 тис. дал (на 31,5% більше).
В Україні тим часом статистика зафіксувала зростання споживання українцями вина. При цьому якість виноградного напою вітчизняного виробництва весь час поліпшується, відзначають експерти.
За своїми характеристиками, українські вина сьогодні не поступаються чилійським і аргентинським, запевняє президент Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко.
За словами маркетинг-директора Beverage Trading Company Безуглого, Україна має всі шанси нарощувати обсяги експорту свого вина в Європу. Більше того, частково, його прогнози вже реалізувалися: за даними 2017 року, обсяги експорту нашої винопродукції в ЄС зросли майже в два рази.