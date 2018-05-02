Білоруси випивають все частіше: зростають продажі і пива, і горілки

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16939 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 39673 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 55701 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 60210 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91965 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70898 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81614 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95235 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87825 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185053 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
79%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 5112 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11581 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14454 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11925 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10093 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 55711 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185054 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339677 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274074 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384097 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10117 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11611 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 60212 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20079 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25215 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Білоруси випивають все частіше: зростають продажі і пива, і горілки

Київ • УНН

 • 7739 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У І кварталі 2018 року в Білорусі продаж горілки в натуральному вираженні зріс на 2,1%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Белстата, передає УНН.

Білоруси випивають все частіше: зростають продажі і пива, і горілки

За 3 місяці поточного року в Білорусі було продано 2 млн 27 тис. дал горілки.

Також, в Білорусі зросли продажі пива - на 5,7%. У січні-березні 2018 року в країні було продано 7 млн ​​965,3 тис. дал напою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лукашенко закликав білорусів не пити літрами

За 3 місяці поточного року в Білорусі було реалізовано 294,3 тис. дал лікерів і лікеро-горілчаних виробів, що на 31,4% більше показників минулого року.

Коньяків, коньячних виробів і бренді було продано 133,7 тис. дал (на 29,2% більше), ігристих вин, включаючи шампанське, - 388,9 тис. дал (на 18,6% більше), слабоалкогольних напоїв - 229, 2 тис. дал (на 31,5% більше).

В Україні тим часом статистика зафіксувала зростання споживання українцями вина. При цьому якість виноградного напою вітчизняного виробництва весь час поліпшується, відзначають експерти.

За своїми характеристиками, українські вина сьогодні не поступаються чилійським і аргентинським, запевняє президент Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко.

За словами маркетинг-директора Beverage Trading Company Безуглого, Україна має всі шанси нарощувати обсяги експорту свого вина в Європу. Більше того, частково, його прогнози вже реалізувалися: за даними 2017 року, обсяги експорту нашої винопродукції в ЄС зросли майже в два рази.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63