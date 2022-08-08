Белорусы будут "саботировать" войну в Украине – лидер оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, белорусы будут оказывать мощное сопротивление, если Минск втянет страну в полноправное участие в войне Москвы против Украины, передает УНН.
Цитата
«Наше партизанское движение будет саботировать это. Приказы будут отклонены. Или белорусские солдаты сразу сдадутся», — сказала Тихановская в интервью dpa.
Детали
По ее словам, россия, вероятно, рассчитывала на беларусь как на плацдарм для нападения на Украину даже во время фальсифицированных выборов, вернувших александра лукашенко к власти.
«лукашенко – коллаборационист. Он втянул беларусь в эту войну и для того, чтобы россия удержала его у власти, он сейчас делает все, что от него требуют», - заявила Тихановская.
Что предшествовало
лукашенко провозгласил себя победителем выборов 9 августа 2020 года, вызвав беспрецедентные протесты в беларуси.
Евросоюз и США не признают лукашенко легитимным президентом. Многие видят в Тихановской настоящего победителя.
Однако, несмотря на массовые демонстрации, они были остановлены массовым подавлением продемократической оппозиции, правозащитников, профсоюзов и независимых журналистов.
беларус официально не присоединилась к войне россии с Украиной. Однако вскоре после начала вторжения в феврале лукашенко признал, что с белорусской территории через границу в сторону Украины были выпущены российские ракеты.