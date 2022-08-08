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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Білоруси "саботуватимуть" війну в Україні - лідер опозиції

Білоруси "саботуватимуть" війну в Україні - лідер опозиції

Київ • УНН

 • 252827 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. За словами лідерки опозиції Світлани Тіхановської, білоруси чинитимуть потужний опір, якщо Мінськ втягне країну у повноправну участь у війні Москви проти України, передає УНН.

Цитата

«Наш партизанський рух саботуватиме це. Накази буде відхилено. Або білоруські солдати відразу здадуться», — сказала Тіхановська в інтерв'ю dpa.

Деталі

За її словами, росія, ймовірно, розраховувала на білорусь як на плацдарм для нападу на Україну навіть під час фальсифікованих виборів, які повернули олександра лукашенка до влади.

«лукашенко – колабораціоніст. Він втягнув білорусь у цю війну і для того, щоб росія утримала його при владі, він зараз робить все, що від нього вимагають», - заявила Тіхановська.

Що передувало

лукашенко проголосив себе переможцем виборів 9 серпня 2020 року, викликавши безпрецедентні протести у білорусі.

Євросоюз та США не визнають лукашенка легітимним президентом. Багато хто бачить у Тіхановській справжнього переможця.
Однак, незважаючи на масові демонстрації, їх було зупинено масовим придушенням продемократичної опозиції, правозахисників, профспілок та незалежних журналістів.

білорусь офіційно не приєдналася до війни росії з Україною. Однак невдовзі після початку вторгнення у лютому лукашенко визнав, що з білоруської території через кордон у бік України було випущено російські ракети.

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