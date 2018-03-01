Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает УНН со ссылкой на сообщение Совета министров Республики Беларусь.
“Беларусь с 1 марта 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со 120,1 долларов до 119,5 долларов за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 66 долларов до 65,7 долларов за 1 тонну, на товарные бензины — с 36 долларов до 35,8 долларов за 1 тонну.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 35,8 долларов за 1 тонну (была 36 долларов). Такае же пошлина установлена на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилол, смазочные и другие масла.
Напомним, с 1 февраля 2018 года Беларусь повысила экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.