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Білорусь знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти

Білорусь знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні Білорусь знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу, передає УНН з посиланням на повідомлення Ради міністрів Республіки Білорусь.

“Білорусь з 1 березня 2018 року знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ставка експортного мита на сиру нафту буде знижена з 120,1 доларів до 119,5 доларів за 1 тонну. Мито на прямогонний бензин знизиться з 66 доларів до 65,7 доларів за 1 тонну, на товарні бензини — з 36 доларів до 35,8 доларів за 1 тонну.

Мито на легкі, середні дистиляти складе 35,8 доларів за 1 тонну (була 36 доларів). Таке ж мито встановлене щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

Нагадаємо, з 1 лютого 2018 року Білорусь підвищила експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території ЄАЕС.

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