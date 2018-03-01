Білорусь знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Сьогодні Білорусь знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу, передає УНН з посиланням на повідомлення Ради міністрів Республіки Білорусь.
“Білорусь з 1 березня 2018 року знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ставка експортного мита на сиру нафту буде знижена з 120,1 доларів до 119,5 доларів за 1 тонну. Мито на прямогонний бензин знизиться з 66 доларів до 65,7 доларів за 1 тонну, на товарні бензини — з 36 доларів до 35,8 доларів за 1 тонну.
Мито на легкі, середні дистиляти складе 35,8 доларів за 1 тонну (була 36 доларів). Таке ж мито встановлене щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.
Нагадаємо, з 1 лютого 2018 року Білорусь підвищила експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території ЄАЕС.