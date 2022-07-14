беларусь открыла границы для контрабанды санкционных товаров - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. белорусские власти предоставили командованию государственного пограничного комитета негласное указание – не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой. Об этом сообщает Главное управление разведки, передает УНН.
Детали
Сообщается, что такое решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим лукашенко санкций со стороны стран Запада. Поэтому власти беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь – табачных изделий местных изготовителей.
Кроме того, что таким образом режиму удастся частично обеспечить рынок беларуси (а в дальнейшем и рф) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС.
Пограничные ведомства Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.
Дополнение
Как писал УНН, самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко принимает участие в вывозе зерна с оккупированных территорий Украины.