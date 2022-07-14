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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 21809 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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білорусь відкрила кордони для контрабанди санкційних товарів - розвідка

білорусь відкрила кордони для контрабанди санкційних товарів - розвідка

Київ • УНН

 • 117324 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Білоруська влада надала командуванню державного прикордонного комітету негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Про це інформує Головне управління розвідки, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а в подальшому і рф) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Доповнення

Як писав УНН, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко приймає участь у вивезенні зерна із окупованих територій України.

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