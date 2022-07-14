білорусь відкрила кордони для контрабанди санкційних товарів - розвідка

Деталі

Повідомляється, що таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а в подальшому і рф) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Доповнення

Як писав УНН, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко приймає участь у вивезенні зерна із окупованих територій України.