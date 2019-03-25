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Беларусь намерена популяризовать свой язык с учетом опыта Украины

Киев • УНН

 • 7454 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась считает, что в республике необходимо культивировать белорусский язык, но делать это надо без давления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TUT.by.

Беларусь намерена популяризовать свой язык с учетом опыта Украины

“Надо признать, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа. Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет”, — сказал Зась.

Он добавил, что сейчас молодежь Белоруссии начинает возвращаться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи.

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“И этот путь надо пройти, чтобы мы укреплялись как нация и как народ”, — добавил Зась.

Он так же отметил, что речь не идет о том, чтобы “насаждать белорусский язык”. Нужно сделать так, что бы язык стал модным и популярным.

На вопрос, не побоятся ли белорусские власти популяризировать свой язык, с учетом опыта Украины, Зась ответил, что не побоится.

“Не побоится популяризовать свой язык. Не ресурсом каким-то административным, обязывая или продавливая. Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось”, — сказал он.

Также госсекретарь добавил, если поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет.

“Надо начинать в том же информационном пространстве, чтобы в тех же СМИ звучал белорусский язык, наши песни, наше искусство пропагандировалось. И чтобы люди, дети, допустим, считали модным наш белорусский национальный костюм”, — добавил Зась.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила рассмотрение законопроекта о языке.

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